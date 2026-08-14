/Gold Theft Case: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕಳವು! ಕೊನೆಗೂ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಿಯರು ಅರೆಸ್ಟ್‌!

Sirsi Theft Case: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ (Sirsi) ನಗರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ (Gold Theft) ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಶಿರಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಶೀಲಾ ಕೋಂ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳಿಯರು ಅರೆಸ್ಟ್
ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿರಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರ, 18 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, 2 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳ್ಳರಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಜೊತೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿರಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿತರು ಅಂತರಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿ, ದೋಚಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪಾಟಿಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಸಂಪತ್ ಈ.ಸಿ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಲು ಟಿ, ನಾರಾಯಣ ರಾಠೋಡ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಗರಿ, ಕೋಟೇಶ ನಾಗರವಳ್ಳಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಹನುಮಂತ ಮಾಕಾಪುರ್, ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್, ರಾಜು ಎಂ, ಹನುಮಂತ ಕಬಾಡಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಶೋಭಾ ಇತರರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.