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Gold Theft Case: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕಳವು! ಕೊನೆಗೂ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಿಯರು ಅರೆಸ್ಟ್‌!

Theft Case: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಶಿರಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:40 PM IST
Gold Theft Case: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕಳವು! ಕೊನೆಗೂ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಿಯರು ಅರೆಸ್ಟ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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