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ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿದ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ‌

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:59 PM IST
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿದ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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