/ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿದ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ‌

Municipal Council and Revenue Department: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಸ್ತಿದಾರರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಸ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲು ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ಮಂದಗತಿಗೆ ಜಾರಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ನಕ್ಷಾ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 10 ನಗರಸಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ 3D ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸರ್ವೇ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕದಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಗರಸಭೆ ನೀಡಿದ ವಿನಂತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಿವೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.