/SIR ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಜುಲೈ 25 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 26ರಂದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ’:
ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ’ವು 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಸಿ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇದೇ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿಎಂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ತಂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯು ಸಿಎಂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿವೈವಿ ಹೇಳಿದರು.
ನೀವು ಕನಕಪುರದ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಲ್ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಕೊಂಡರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಡಿಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೆರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.