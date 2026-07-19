ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧ

ರಾಜಕೀಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಗೌಡತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ನಿನ್ನೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯಂತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹೌದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿನ ಮಾತೃಶ್ರೀ, ದೊಡ್ಡಗೌಡತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ್ರು. ಹೆಂಡತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 90 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಒಡೆದು ಹೋದ್ರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ತಲೆಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ದೃಶ್ಯ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದತ್ತ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತಲುಪಿದೆ. ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರೋ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ. ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ವಿಐಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಗೌಡತಿ ನಾಳೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.