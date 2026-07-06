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ಮಳೆನಾಡದ ಮಲೆನಾಡು!.. ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ತುಂಗಾ ನದಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

Chikamangaluru heavy Rain: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದ್ದು, ಹರಿದ ನದಿ ಹಳ್ಳ- ಕೊಳ್ಳ ತುಂಬಿಹರಿದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 06, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:30 AM IST
ಮಳೆನಾಡದ ಮಲೆನಾಡು!.. ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ತುಂಗಾ ನದಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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