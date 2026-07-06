ಮಳೆನಾಡದ ಮಲೆನಾಡು!.. ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ತುಂಗಾ ನದಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಾಗಿದ್ದ ನದಿ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳೂ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆನ್ನುಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳಸ ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಯಾಣ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರಶಾಹಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಗುರುಳುತತಿದ್ದು, ವಾಹನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಳಸ, ರಾಣಿಝರಿ, ಮೈದಾಡಿ ಯಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದೌಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಲೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಎಂಟು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದ 22,822 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 25,376 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಹಗಲು ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು 37.731 ಟಿಎಂಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 8.67 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, 5.28 ಟಿಎಂಸಿ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹಗಲು ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬೋಟಿ, ಕಣಕುಂಬಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್, ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು, ಸವದತ್ತಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಯಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಘು ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗಳ ಒಳಹರಿವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಅದರ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ. ಶುಕ್ರವಾರ 558 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದ ಒಳಹರಿವು ಶನಿವಾರ 1,661 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಏರಿತು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51 ಟಿಎಂಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 48.980 ಟಿಎಂಸಿ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 7.36 ಟಿಎಂಸಿ, ನೇರ ಸಂಗ್ರಹ 5.34 ಟಿಎಂಸಿ.