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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ.. ಗೋಳು ಕೇಳಿ..ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ!

ಈ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ ಡೋಂಟ್‌ ಕೇರ್‌
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:36 PM IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ.. ಗೋಳು ಕೇಳಿ..ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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