/ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ.. ಗೋಳು ಕೇಳಿ..ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ!

Chikkamagaluru Koppa Kallugudde Government Primary School Teacher: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದರೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಬರಬಾರದು. ಕೆಲವೊಂದು ಜಗಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೀರಾ, ಜಗಳ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲೆಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಓಡಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ನಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಶಾಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ನೇರ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ರಮೇಶ್, ಸುಶೀಲಾ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ಆಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ನಡುವೆ ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳದಿಂದಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಊರಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.