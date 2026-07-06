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ಮಹಿಳೆ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರ!.. ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ

 Mudigere hevay rain: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 06, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:54 PM IST
ಮಹಿಳೆ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರ!.. ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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