Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • /Chikkamagaluru: ದನಗಳ್ಳರನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು; ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು!

Chikkamagaluru: ದನಗಳ್ಳರನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು; ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು!

Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (Chikkamagaluru) ದನಗಳ್ಳರನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:11 PM IST
Chikkamagaluru: ದನಗಳ್ಳರನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು; ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು!
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ; ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂಧನ.. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಡಿಕ್ಕಿ, ಓರ್ವ ಸಾ*ವು!
Collision between two bikes54 min ago
2
Prajwal devraj controversy59 min ago
3
Krishna Byregowda1 hr ago
4
Police crack father-daughter case in Bellary1 hr ago
5
Heavy rain continues in the state yellow alert for 8 districts today live2 hrs ago