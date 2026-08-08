Rat Steal Notes: ನೋಟು ಕದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಇಲಿ; ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Chikkamagaluru: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ (Tumakuru) ಜನಪ್ರಿಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದು ಬಿಲದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೊಂದು ಹಣ ಕದ್ದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಫಿ ನಾಡು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೊಂದು (Rat) ಹಣ ಕದ್ದು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಇಲಿಯ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲಿಗೆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮೂಡಿದೆ. 10, 20, 50 ರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗೂಡೊಂದನ್ನು ಇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದುಡ್ಡು ಕದ್ದ ಇಲಿ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಜಮ್-ಜಮ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ನೋಟುಗಳು ಆಗಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಿಕ್ ,ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನೋಟುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಡ್ರಾಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿಯ ಹಲವು ನೋಟುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಂಗಡಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕಂಡು ಮಾಲೀಕರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹುಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ನೋಟುಗಳು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನೋಟುಗಳೆಲ್ಲಾ, ಇಲಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನೋಟು, ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಬಳಸಿ, ಹುಲ್ಲು-ಕಡ್ಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇಲಿ. ಇಲಿಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಇಲಿ ಕದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೂಡಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.