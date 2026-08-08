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Rat Steal Notes: ನೋಟು ಕದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಇಲಿ; ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಕಾಫಿ ನಾಡು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕನ್‌ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯೊಂದು (Rat) ಹಣ ಕದ್ದು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:49 PM IST
Rat Steal Notes: ನೋಟು ಕದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಇಲಿ; ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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