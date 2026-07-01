ಸ್ಕೂಟಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಬುಸ್‌ ನಾಗಪ್ಪ!.. ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸವಾರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದೊಳಗೆ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರದ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬದಿಂದ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬೈಕ್ ಒಳಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು.
ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾವು ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿರಣ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.
"ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉರುವಲು ರಾಶಿಗಳು, ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ." ಎಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು. "ಹಾವುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳದತ್ತ ಬರೋದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ನಾಗರಹಾವು ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದೊಳಗೆ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.