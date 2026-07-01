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ಸ್ಕೂಟಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಬುಸ್‌ ನಾಗಪ್ಪ!.. ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸವಾರ

cobra hides inside bike: ದೈತ್ಯ ಆಕಾರದ ನಾಗರಹಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಹೌಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:20 PM IST
ಸ್ಕೂಟಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಬುಸ್‌ ನಾಗಪ್ಪ!.. ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸವಾರ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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