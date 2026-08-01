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  • /ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:21 PM IST
ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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