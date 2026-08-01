/ಹೆಂಡತಿ ಮೃ*ತದೇಹ ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Hassan Couple Gagan and Raghu ಸಂಸಾರ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜಗಳ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರ ಕೋಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊ*ಲೆಗೈದು ಗಂಡನೂ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಗನ (28) ಗಂಡನಿಂದ ಕೊ*ಲೆಯಾದವರು. ಈಕೆಯ ಗಂಡ ರಘು ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊ*ಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾನೇ, ಪತ್ನಿಯ ಮೃತದೇಹ ಯಾರೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಎನ್ನವುದು ಸದ್ಯದ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಘು ಮತ್ತು ಗಗನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಘು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂದು ಗಂಡ ಶಂಕಿಸಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಗಗನಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ರಘು ತಾನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಘು ಮೃತದೇಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಮೃತದೇಹ ಯಾರೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರಘು ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.