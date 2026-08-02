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ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್!.. ಸತ್ತೋದ ಹಾಗೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಮೆಗಾ ಡ್ರಾಮಾ

Hasana death drama case: ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕನುವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 02, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:09 PM IST
ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್!.. ಸತ್ತೋದ ಹಾಗೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಮೆಗಾ ಡ್ರಾಮಾ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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