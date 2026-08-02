/ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್!.. ಸತ್ತೋದ ಹಾಗೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಮೆಗಾ ಡ್ರಾಮಾ

ಹಾಸನ: ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕೀಂ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 15,000 ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಜನ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಆತ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥೇಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು , ಜನರಿಗೆ ದೋಖಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕನುವನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಬ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕೀಂ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಊರಿನ ನಿರ್ಗುಣ ಎಂಬುವವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ 15,000 ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಂ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ANSRD ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಂ ಮಾಡಿ ದೋಖಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
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ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲದ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 25 ರಿಂದ 50ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು,ಇತ್ತ ಮೋಸ ಹೋಗಿರೋ ಜನರಿಂದ ಹಿರೀಸಾವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ನೀವು ಹಣ ನೀಡಿರೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತಾ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥೇಟ್ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಹಾರ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ವಕೀಲ ನಿರ್ಗುಣ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ
ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಲೋಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯ ಗೋಡೋನ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ಮೋಸಹೋದವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೂ ಸ್ಕೀಂಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದವನ್ನೂ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ನಾವು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.