ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಪೈಶಾಚಿಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕೂವೆ ಮತ್ತು ಚಂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಯಾದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಹಸುಗಳ ಕಾಲು, ಬಾಲ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ಇರಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ನಡೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿವೆ. ಹಸುಗಳ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪದೇ-ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದನಗಳ್ಳರ ಕೈವಾಡದ ಶಂಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಬೀಡಾಡಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕದಿಯಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದನಗಳ್ಳರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದು. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಸುಗಳು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜಾಲ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..
ಈ ಘಟನೆಯು ಬಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೂವೆ ಮತ್ತು ಚಂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.