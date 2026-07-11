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Dog Attack: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಬೂತ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಯೊಂದು ದಿಢೀರ್‌ ದಾಳಿ (Dog Attack) ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಖಾರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:09 PM IST
Dog Attack: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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