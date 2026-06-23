ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾನೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ತೀವ್ರ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಾಲಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರ ಹೋರುವ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜನೂರು ಬಳಿಯ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಂತಹ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣ:
ಹೌದು, ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಾಗ ಆದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯರ ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಆತಂಕ ತರುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಡಾರದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಕಾಲ್ಪೆರಳಿನ ಉಗುರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಗುರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಆನೆಗೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುವ ಬದಲು ದಿನೇ ದಿನೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಕಬಡ್ಕ, ಬಾಲಣ್ಣ, ಅಶ್ವಥಾಮ ಮುಂತಾದ ಇತರೆ ಆನೆಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಗೆ ಈಗ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಣುಗುಗಳಿಂದ ಉಗುರು, ಉಗುರಿನ ನಡುವ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿ, ಗಾಯವಾಗಿ ಕೀವು ಉಂಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ:
ನಿಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಶಾಶ್ವತ, ಅನುಭವಿ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಶ್ವತ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಆನೆಗಳಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಂಡನೀಯವಾಗದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆನೆಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ.