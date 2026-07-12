ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯೇ.. ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳುವಾಗ ರೈತ ಸಾ*ವು, ಆಗಿದ್ದೇನು?

Shivamogga taluk Farmer: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಲು ಬಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಿಸಿ ರೈತನೊರ್ವ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಲು ಬಳಸಿ ಕೀಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೋಲು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಿಸಿ ರೈತ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.
ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ರೈತ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ (55) ಮೃತ ರೈತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ (ಕೋಲು) ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೀಳುವಾಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನ್ ಬೊಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಟುಮಿನ್ ಏಕಾಏಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದ್ದು ಕೊಂಚರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಶಾರ್ಜಾದಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಸ್ಯಾಪ್ಕೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗು, ಕಾರವಾರದ ಎಂಎಂಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟುಮಿನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಬೊಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಯ್ಲ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಟುಮಿನ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ.
ಬೊಯ್ಲ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬಿಟುಮಿನ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಟುಮಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಡಗು ವಾಪಾಸ್ ಶಾರ್ಜಾಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.