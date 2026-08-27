Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • /Fire Accident in Showroom: ಹ್ಯೂಂಡೈ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ; ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

Fire Accident in Showroom: ಹ್ಯೂಂಡೈ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ; ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

Hyundai Showroom: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ (Shivamogga) ಹ್ಯೂಂಡೈ ಕಾರು ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ (Hyundai Car Showroom) ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 27) ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಶೋರೂಂ ಮುಂಭಾಗದ ಬೋರ್ಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ (Fire Accident) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST
Fire Accident in Showroom: ಹ್ಯೂಂಡೈ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ; ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದುವೆಯಾದ 3 ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹೆಂಡ್ತಿ? ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಂಡ!
2
3
4
5