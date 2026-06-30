KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ; ಮಾಜಿ DCM

KS Eshwarappa statement on SIR in Shivamogga: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ?, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕೂಡ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೈಜ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ನಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಬಳಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ಗೂ ಬಿಎಲ್ಓಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ?. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸುವುದೇ ಎಸ್ಐಆರ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಎಸ್ಐಆರ್. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಅಕ್ರಮವಾಸಿಗಳ ಮತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಎಸ್ಐಆರ್. ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಎಲ್ಓಗಳ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ಕಡೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ತಾಕತ್ತು ಇದ್ರೆ ಬಿಎಲ್ಓಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಅವರ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುರಿತು ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.