ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು!

Gas Cylinder Shortage: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಬವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಇದೀಗ ಗ್ಯಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:37 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ
  • ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು!

Gas Cylinder Shortage: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರು, ಇದೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ನಿಸರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್'ನಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೌದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿಸರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೆನು ಕಡಿತ:
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ತೀವ್ರ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಮೆನುವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಿಸರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪಿಓಪಿ (POP) ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

