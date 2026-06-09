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Shivamogga-Bengaluru: ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ; ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸದ

Shivamogga Airport: ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (IndiGO and Spicejet Airlines) ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ (BY Raghavendra) ಅವರು ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೇವೆಗೆ  ಮರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:54 PM IST
Shivamogga-Bengaluru: ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ; ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸದ

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Prajwal B

Prajwal B

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