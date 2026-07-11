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ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು : "ಅವಳು ನನ್ನವಳು" ಅಂತ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ರೋಚಕ

ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇಮ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ರಕ್ತಹರಿಸುವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.. ಒಬ್ಬಳು ಯುವತಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಾಕು ಇರಿದ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:57 PM IST
ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು : "ಅವಳು ನನ್ನವಳು" ಅಂತ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ರೋಚಕ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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