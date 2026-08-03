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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ -ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

Holiday declared for schools and colleges: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಕರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 03, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:35 AM IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ -ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ -ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
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