ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

Heavy rain kodagu: ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಸಮಯ ಆಟ ಎಲ್ಲವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನಾಟಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಸರಿನೋಕುಳಿ, ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ. ಜನತೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು. ಮೈನವಿರೆಳಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸಖತ್ ಥ್ರೀಲ್ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ.
ಎಸ್ ಹಿಗೋಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ತಾಳತ್ತಮನೆಯ ಮಲ್ಲನ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪನವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಾಳತ್ತಮನೆ ಇವರ ಸಹಯೊಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಕೋಟಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಷೇಶವಾಗಿತ್ತು.ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪುಟ್ಟಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೀಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸವ ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊಂಚ್ಚ ಬಿಡುವ ನೀಡಿದ್ದು ಕೀಡಾಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಖತ್ ಥ್ರೀಲ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತು ಕೆಸರಿನೋಕುಳಿಯ ಆಟವನ್ನ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಿಂದೇದ್ದರು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಟಾಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಂತ್ತು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ,ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ. ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪತ್ಯೆಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಥೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಹುಡುಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸಾಮನ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟೋಟಗಳಿಗೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ಆಟವಾಡಿರೋದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಭವ ನಿಡಿದಂತ್ತು ಸತ್ಯ.]