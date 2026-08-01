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ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

Heavy rain kodagu: ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಸಮಯ ಆಟ ಎಲ್ಲವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನಾಟಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 01, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:47 PM IST
ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಥ್ರೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
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