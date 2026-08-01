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Rain Alert: ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ; ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಾಂತರ


Karnataka Rain: ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ದ್ರೋಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ. ಇತ್ತ ಮಲೆನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪುಷ್ಯ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ರೌದ್ರವತಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:01 PM IST
Rain Alert: ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ; ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಾಂತರ

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Prajwal B

Prajwal B

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