/Rain Alert: ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ; ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಾಂತರ

Chikkamagaluru: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು (Heavy Rain), ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ದ್ರೋಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ. ಇತ್ತ ಮಲೆನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪುಷ್ಯ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ರೌದ್ರವತಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕವಿಕಲ್ ಗಂಡಿ ಬಳಿಯ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಇಂದು 30 ಅಡಿಯಿಂದ ಜರಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆಯೇ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕವೂ ಇಲ್ಲ. "ಅನಾಹುತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ?" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಳೆಯಬ್ಬರ ಫಿಕ್ಸ್
ಇತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ತುಂಗಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಕಪ್ಪೆ ಶಂಕರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳಸದ ಜಾಂಬಳೆ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಹೆದ್ದಾರಿಯೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ, ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿವ ಆತಂಕವು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ್ಯೋದಮ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.