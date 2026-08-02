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  • /ಕರುಳು ಚುರುಕ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. 8 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 3 ಮೃ*ತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ; ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗು!

ಕರುಳು ಚುರುಕ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. 8 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 3 ಮೃ*ತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ; ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗು!

ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ಶೆಡ್‌ನ‌ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.  
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:28 PM IST
ಕರುಳು ಚುರುಕ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. 8 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 3 ಮೃ*ತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ; ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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