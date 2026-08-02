/ಕರುಳು ಚುರುಕ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ.. 8 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, 3 ಮೃ*ತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ; ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದ ಮಗು!

Shivamogga Thirthahalli town Mallikarjun family: ಗುಡ್ಡಕುಸಿತವಾಗಿ ಶೆಡ್ ನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಬಿನಕೆರೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (35), ಈತನ ಪತ್ನಿ ನಾಗವೇಣಿ (28) ಮತ್ತು ಇವರ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.50ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ತಾಯಿ ತೊಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಸಾವು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಿಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೃತರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶೆಡ್ ನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮೂವರ ಮೃ*ತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಶೆಡ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಿಟಾಚಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಹಿತಾಚಿಯನ್ನು ತಂದು ಶೆಡ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರವರ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೂಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರ ಕರಳು ಚುರುಕ್ ಎಂದಿತು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.