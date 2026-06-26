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  • /ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

'ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ'; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

K.S Eshwarappa: ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:03 PM IST
'ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ'; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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