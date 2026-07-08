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ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಮಲೆನಾಡು!.. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಗಿತ Phone ಚಾರ್ಜ್‌ಗಾಗಿ ಜನರ ಪರದಾಟ

Karnataka Rain: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೆ ಇದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:17 PM IST
ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಮಲೆನಾಡು!.. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಗಿತ Phone ಚಾರ್ಜ್‌ಗಾಗಿ ಜನರ ಪರದಾಟ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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