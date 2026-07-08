/ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌, ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 122.5 ಮಿ.ಮೀ ದಾಖಲು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ನದಿಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 7, 2026, ಮಂಗಳವಾರ) ವರುಣಾರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 122.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 62.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ?
ಆಗುಂಬೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – 122.5 ಮಿ.ಮೀ. (ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) – 62.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಸಿರ್ಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) – 57.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) – 33.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಕೆವಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು – 30.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಉಡುಪಿ) – 22.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಇರುವಕ್ಕಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – 19.5 ಮಿ.ಮೀ.
ನವಿಲೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – 18.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಹಾಸನ – 15.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಧಾರವಾಡ – 12.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಕಡಲಿವನ (ದಾವಣಗೆರೆ) – 10.0 ಮಿ.ಮೀ.
ವಿಜಯಪುರ – 5.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಹಲ್ಕೋಟಿ (ಗದಗ) – 1.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಹಿರಿಯೂರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ.
ತುಕ್ಕನಟ್ಟಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ.
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (ಮೈಸೂರು) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಮಳವಳ್ಳಿ (ಮಂಡ್ಯ) – 0.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಹೊನ್ನಾವರ – 24.1 ಮಿ.ಮೀ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ – 23.4 ಮಿ.ಮೀ.
ಮಂಗಳೂರು (ಶಕ್ತಿನಗರ) – 3.2 ಮಿ.ಮೀ.
ಕಾರವಾರ – 1.7 ಮಿ.ಮೀ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಲಬುರಗಿ – 17.4 ಮಿ.ಮೀ.
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ – 12.4 ಮಿ.ಮೀ.
ಹಾವೇರಿ – 9.6 ಮಿ.ಮೀ.
ಧಾರವಾಡ – 5.0 ಮಿ.ಮೀ.
ವಿಜಯಪುರ – 4.8 ಮಿ.ಮೀ.
ಗದಗ – 3.3 ಮಿ.ಮೀ.
ಯಲಬುರ್ಗಾ (ಕೊಪ್ಪಳ) – 1.5 ಮಿ.ಮೀ.
ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 12.4 ಮಿ.ಮೀ.
ಮೈಸೂರು – 3.0 ಮಿ.ಮೀ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 0.4 ಮಿ.ಮೀ.
ಬೆಂಗಳೂರು HAL ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ – ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (KIAL) – ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ – ಅತ್ಯಲ್ಪ (Trace)
AWS/ARG ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-