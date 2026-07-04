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  • /K.S Eshwarappa: ಬುರ್ಕಾ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SIR ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರೋಪ

K.S Eshwarappa: ಬುರ್ಕಾ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SIR ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರೋಪ

K.S Eshwarappa: ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಎಸ್‌ಐಅರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:18 PM IST
K.S Eshwarappa: ಬುರ್ಕಾ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SIR ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರೋಪ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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