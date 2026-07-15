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Shivamogga Case: ಖೋಟಾ ನೋಟು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!

Counterfeit Note: 2018 ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:12 PM IST
Shivamogga Case: ಖೋಟಾ ನೋಟು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Shivamogga Case: ಖೋಟಾ ನೋಟು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!
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