/Shivamogga Case: ಖೋಟಾ ನೋಟು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!

Shivamogga: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ (Shivamogga) ಖೋಟಾ ನೋಟು (Counterfeit Note) ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೋಷಿಗಳಾದ ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷಾ (39) ಮತ್ತು ಮೊಹಿಸಿನ್ ಖಾನ್ (33) ಎಂಬವರಿಗೆ ತಲಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 52,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಯಶವಂತಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018 ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ದೋಷಿಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಏನಿದು ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲಿ ಹಣ ನೀಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಖೋಟಾ ನೋಟು ಜಾಲವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಜಾಲ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು!
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ದೋಷಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಮಮತಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಂದು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.