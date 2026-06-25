Talaguppa-Hubli Rail Line: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ತಾಳಗುಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ) ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ (DPR), ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಬಲಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.