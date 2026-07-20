Murder Case: ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅದೇಷ್ಟೋ ಸಂಸಾರ ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಸದ್ಯ ಕತ್ತಿ, ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವನನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ (Shaving Blade) ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. . ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಊರಿನಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಸ್ಸಾಮಿ!
ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವರ ಮದ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಓರ್ವನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಬಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನೇ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಈಚನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಲಮಾಣಿ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ತಾಂಡಾದ ಟಿಂಬರ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವ ಅರುಣ್ ಪುನ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ತಂಬೂರಿ ಎಂಬುವರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಠೋಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಟಿಂಬರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸೊನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಮೃತ ಪರಶುರಾಮ್ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟೇ ಮರಳಿ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಪುನ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಲಮಾಣಿ, ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಬೀಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಕೊಲೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿದ್ದಾನೆ. ತೀವೃ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.