Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • /Shivamogga Crime: ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವರನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಂ*ತಕ; ಶೇವಿಂಗ್‌ ಬ್ಲೇಡ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ

Shivamogga Crime: ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವರನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಂ*ತಕ; ಶೇವಿಂಗ್‌ ಬ್ಲೇಡ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ

Shivamogga Case: ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂವರ ಮದ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಓರ್ವನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಬಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನೇ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:12 PM IST
Shivamogga Crime: ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವರನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಂ*ತಕ; ಶೇವಿಂಗ್‌ ಬ್ಲೇಡ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prajwal Revanna-Chennamma: ಪೆರೋಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
HD Devegowda36 min ago
2
Sasikala42 min ago
3
Haveri fraud case46 min ago
4
Bangalore Power Disruption1 hr ago
5
Lamine Yamal1 hr ago