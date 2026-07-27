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  • /Chikkamagaluru: ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ತುಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ*ವು! ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿಗಳು

Chikkamagaluru: ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ತುಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ*ವು! ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿಗಳು

Hunting: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ (Chikkamagaluru) ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಗಟಿ ಸಮೀಪದ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಯನ್ನು ತುಳಿದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ದುರಂತವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಬೇಟೆಗಾರರು ಶವವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:37 AM IST
Chikkamagaluru: ಕಾಡುಹಂದಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ತುಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ*ವು! ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿಗಳು

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Prajwal B

Prajwal B

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