ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ..!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದೂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಮನೆಯ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಗಂಡ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆಯೇ ಶುರುವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗಲಾಟೆ, ಗೊಂದಲ ಇದೀಗ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿನೋಬ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಶಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿವಾಸಿ ಅರುಣ್ (26) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಅರುಣ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರ ರಾತ್ರಿ 8.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವೈನ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದ. ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ರಾಡ್ನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರುಣ್ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರು ಕೆಲಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು, ಬಳಿಕ ಅರುಣ್ ತಂದಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿನೋಬನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರುಣ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಕೊ ಟೀಂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಅಂದಹಾಗೇ ಕಾಶಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ನಿವಾಸಿ ಅರುಣ್, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅದೇ ಏರಿಯಾದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದ್ವೆಯಾಗಿದ್ದ.ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅರುಣ್ ಪತ್ನಿ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸವಿದ್ದ ಅರುಣ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮದ್ವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಪತ್ನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಳು. ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೋದಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆಕೆ ಕರೆಯಲು ಅರುಣ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ, ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲ ರಾಜಿ-ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೇ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕರೆಯಲು ಅರುಣ್, ಕಳೆದ ವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನೀನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಯಾ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಅರುಣ್ ಪತ್ನಿಯ ತಂದೆ, ಸೋದರ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅರುಣ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರುಣ್ ನನ್ನ ಆತನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೇಗೋ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಇದೀಗ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊಸೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಲು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಅರುಣ್ ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನೋರ್ವ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಲೇ ಬೀದಿ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.