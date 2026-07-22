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Dog Attack: SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು

SIR: ಭದ್ರವಾತಿ ಹಳೇನಗರದ ಖಾಜಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೂತ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ರಹಮತುಲ್ಲಾ (50) ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರುವ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:25 PM IST
Dog Attack: SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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