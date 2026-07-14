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  • /Uttara Kannada: ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ವರುಣ; ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತ

Uttara Kannada: ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ವರುಣ; ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತ

ಸಾಲದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಜಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 42 ವರ್ಷದ ಫಕ್ಕೀರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಎಂಬ ರೈತ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:15 PM IST
Uttara Kannada: ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದ ವರುಣ; ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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