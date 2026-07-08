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Shikaripura Crime News: 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ, ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ! ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ

Shikaripura Missing Case: ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಜಿಯೊಂದರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:22 PM IST
Shikaripura Crime News: 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ, ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ! ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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