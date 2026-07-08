Girl Missing Case: ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಗಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರದ, ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಿನೀಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿಜಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಈ ಘಟನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಶವವನ್ನ ಜೋಗದ ಸಮೀಪ ಎಸೆದು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನ ಸತ್ಯ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಜಿಯೊಂದರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್.ಬಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ, ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
16.5 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸಂಗೀತಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿಯು 2025 ರ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಪಿಜಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬಾಲಕಿಯು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ದಿನವೇ ತಾನು ವಾಸವಿದ್ದ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್.ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆ ಏರಿದ 16ರ ಬಾಲಕಿ
ಸಂಗೀತಾ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ತಂದೆ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ಪಿಜಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿಯು ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರಂಜಿತಾ ಎಂಬುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೂನ್ 18, 2025ರಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಯ ಕೆಳಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ರಂಜಿತಾ ಸೇರಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಮನನೊಂದ ಬಾಲಕಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಿಜಿಯ ಗೌರವ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಬಾಲಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು, ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ, ರಂಜಿತಾ ಹಾಗೂ ಇವರ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪೀರಿಯಾ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ಶವವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಡಚಿ ಒಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜೋಗ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವಿನ ಮಾವಿನಗುಂಡಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ!
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ3 ಮತ್ತು ಎ4 ಆಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೋಗದ ಸನಿಹ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಎಸೆದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳವು ಸಮುದಾಯದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಮುಖಂಡರು ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ, ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕಿ ಪಿಜಿ ತೊರೆದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ತಂದೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನ ಹಿನ್ನೋಟ ಏನೆಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಾಲಕಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ರಂಜಿತಾಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಲಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೊಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಬಾಲಕಿಯ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್.ಬಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.