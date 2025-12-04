ಮದುವೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ವರ..ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕನಸಿನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜವರಾಯನ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮದುಮಗ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮನಕಲುಕುವ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸೆಮಣೆಗೇರಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಧು -ವರ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹನುಮಂತಪುರ ಮೂಲದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಒಳಗೆ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಈ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ರಮೇಶ್ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಧುವಿನ ಮನೆಯಾದ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಧು-ವರರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ರಮೇಶ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹನುಮಂತಪುರ ವಾಸಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ನಂತರ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ರಮೇಶನ ಸಹೋದರ ಕೆಲಸ ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ರಮೇಶ್ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ಒಂದನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಬಂಡ್ರಿ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮದುವೆಯನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮದುವೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನಾಕೆ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
