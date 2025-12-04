English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ವರ..ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

shivamogga after marriage groom died: ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ..ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿನವೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:38 PM IST
  • ಮದುವೆ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮದುಮಗ ಹೃದಯಘಾತ
  • ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಿಡದ ವಿಧಿ
  • ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮದುಮಗ ರಮೇಶ್

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..!
camera icon5
World richest village
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ..!
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
camera icon6
Lakshmi Narayan Yoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಜೀವನ.. ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ಮದುವೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ವರ..ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕನಸಿನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ  ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜವರಾಯನ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮದುಮಗ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮನಕಲುಕುವ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸೆಮಣೆಗೇರಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಧು -ವರ  ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹನುಮಂತಪುರ ಮೂಲದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಒಳಗೆ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.  ಮದುವೆಯಾದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಈ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ರಮೇಶ್ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಧುವಿನ ಮನೆಯಾದ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ‌. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಧು-ವರರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ರಮೇಶ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹನುಮಂತಪುರ ವಾಸಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ನಂತರ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ರಮೇಶನ ಸಹೋದರ ಕೆಲಸ ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ರಮೇಶ್ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ಒಂದನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಬಂಡ್ರಿ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮದುವೆಯನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮದುವೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ರಮೇಶ್‌ ಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನಾಕೆ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ..! ಶವದ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಸಾರಿದ ಪ್ರೇಯಸಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

shivamoggaAfter Marriagegroom diedheart attack

Trending News