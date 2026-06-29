ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಕೋಳ ಸಮೀಪದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಳಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬೃಹತಾಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ ಮಂದಾರ ಮಂದಿರದ ಬೃಹತ್ದಾಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಿಯರು ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಉರಗ ರಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೃಹತಾಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ
ಇತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದ್ರಾಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಗಾಯಗೊಂಡು ಒದಾಡುತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರಿತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳು
ಹಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನೂ ದೂರವಿರಿಸಿ. ತದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ (ಉದಾ: ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಪಾಟು, ಉದ್ಯಾನವನ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ.ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಹಾವಿನ ಜಾತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.