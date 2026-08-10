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  • /Shivamogga: ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್‌; ಸೊಂಟ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?

Shivamogga: 'ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ' ಎಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್‌; ಸೊಂಟ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?

Akash Death: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ್, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಹೋದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಕಾಶ್‌ ತೀವ್ರ ಸೊಂಟದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇಂದು ಆಕಾಶ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯಮನಂತೆ ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:12 PM IST
Shivamogga: 'ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ' ಎಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್‌; ಸೊಂಟ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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