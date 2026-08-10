Shivamogga: 'ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ' ಎಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್‌; ಸೊಂಟ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?

Shivamogga: ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಸಮುದಾಯವೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸೊಂಟದ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಗಿದೆ.
ಸಾಗರದ ಶ್ರೀಧರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸೊಂಟ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ್ ಎಂಬಾತ ನೇಣಿಗೆ ಕುಣಿಕೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ್, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಹೋದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಕಾಶ್ ತೀವ್ರ ಸೊಂಟದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇಂದು ಆಕಾಶ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯಮನಂತೆ ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಶಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದವನು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ನೋವಿನ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಆಕಾಶ್ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಕಾಶ್ನ ಪೋಷಕರೇ ಸಾಗರ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಮಗ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ತರುವಾಗ ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಮಗ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.