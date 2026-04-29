  • /ರಣರಂಗವಾದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ

ರಣರಂಗವಾದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣ ಇಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ರಣಾಗಂಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಛೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅದಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: Apr 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Apr 29, 2026, 01:58 PM IST
About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗದಗ ಮೃಗಾಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 'ಕೂಲ್ ಕೂಲ್' ಆತಿಥ್ಯ!

ಗದಗ ಮೃಗಾಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 'ಕೂಲ್ ಕೂಲ್' ಆತಿಥ್ಯ!

Binkadakatti Zoo58 min ago
2

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದಿನವಿಡೀ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Electricity bill1 hr ago
3

ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ! ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

Swagatha S Krishnan1 hr ago
4

ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ.. ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯ ಮರಣದ ಚೀರಾಟ, ಆಗಿದ್ದೇನು?

Visakhapatnam District Womens Court1 hr ago
5

ರಣರಂಗವಾದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ 

Kuvempu University2 hrs ago