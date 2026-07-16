ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ದಿ ಚೆನಾಬ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ) ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಪದವಿ ಪಡೆದವರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ) ಪದವಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪದವಿಗಳಷ್ಟೇ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಸೇರಿಸುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮೀಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕೆಇಎ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಲಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಡರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇವಲ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ . ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
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