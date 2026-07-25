/ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ; 332 KM ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!

Shivamogga Sringeri Mangalore Railway Line: ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ (Final Location Survey–FLS) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 332 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
332 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ 332 ಕಿ.ಮೀ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇನು?
ಈಗ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ರೈಲು ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆ, DPR, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆ ದಾಟಬೇಕಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು-ಕರಾವಳಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಶೃಂಗೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವಾಸ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸವಾಲು
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ, ಸುರಂಗಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸಂಚಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಪರ್ಕ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನಂತಹ ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ 332 ಕಿ.ಮೀ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶೃಂಗೇರಿ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡರೆ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರೈಲು ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು DPR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳತ್ತ ಇದೀಗ ಜನರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.