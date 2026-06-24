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  • /Davanagere: ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌, ಪಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌; ದಾವಣಗರೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್‌

Davanagere: ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌, ಪಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌; ದಾವಣಗರೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್‌


Suhail Arrest Details: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಹಗರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್‌ ಇಡಲು ಸ್ಕೆಚ್‌ ಹಾಗಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:16 PM IST
Davanagere: ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌, ಪಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌; ದಾವಣಗರೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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