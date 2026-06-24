Ayodhya Ram Mandir: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೆಲದಿನಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಹಗರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಗಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಸುಹೈಲ್ ಎಂಬಾತ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಾಲಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಆತನೇ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿಗೆ ಪೇಂಟರ್, ಅಸಲಿಗೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ!
ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿಗೆ ಪೇಂಟರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಹೈಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಹಜಹಾನ್ಪುರ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿತರಾದ ಇತರ ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ ಸುಹೈಲ್ನನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸುಹೈಲ್
ಇನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಗ್ರ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಫೋನ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು "ರಾಣಾ ಬಾಯ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಹೈಲ್ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ "MEMON & JUTTU-333" ಹಾಗೂ "RANABHAI 333" ಎಂಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ರಹಸ್ಯ ಜಾಲದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಗ್ರನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.