ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಸಾವು

Neerane Mari Death: ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ನೀರಾನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಪಾಲಿಗೆ ಜವರಾಯನಾಗಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:47 PM IST
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
  • ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿಗೆ ಈಗ ಜೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸತತ ಆರೈಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Shimoga Tyavarekoppa Tiger and Lion Sanctuary News: ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಮರಿಯೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿ, ಇದೀಗ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಮರಿ:
ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿ ಮರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರಾನೆಯ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಕಾರಣ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ನೀರಾನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲೂ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಾನೆ: 
ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿ, ಇದೀಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  ಮೊದಲ ಮರಿಯನ್ನು ಗಂಡು ನೀರಾನೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಮರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು, ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿಯ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀರಾನೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಕ್ಚ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವು:
20-03-2026ರಂದು ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಕ್ಚ ರೆಡ್ಡಿ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಾನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ನೀರಾನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ..!
ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿಯರನ್ನು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ  ಕೇಜ್‌ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೈತ್ಯವಾಗಿರುವ ನೀರಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಯಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್.ಓ.ಪಿ (ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ) ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಹಿಪ್ಪೋವಿನ ಮರಿ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.  ನೀರಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

