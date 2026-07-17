ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!..ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ Black Magic

Black Magic: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಟೆಕೂಡ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಕಪ್ಪು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಶಾಪ, ದೂಷಣೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾ ಜಾದು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದದಂತಹ ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಧಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು.ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನುಸಂಬಂಧಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
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