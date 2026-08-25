Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್
  • /Love Crime: ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ; ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ+ಲಿ

Love Crime: ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ; ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ+ಲಿ

Shivamogga Girl Suicide: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಯುವಕನೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅದೇ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಇಂದು ಯುವತಿಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:06 PM IST
Love Crime: ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ; ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ+ಲಿ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌!.. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ
2
3
4
5