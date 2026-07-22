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Dancer Death: ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ರಾಕೇಶ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಕಾರಣವೇನು?

Artist Rakesh Death: ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ (Tiger Dancer) ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ರಾಕೇಶ್‌ (Dance Master Rakesh) ಎಂಬಾತ ಕೇವಲ 29 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ (Suicide) ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಬಿನಕೆರೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಕೇಶ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಈ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:24 PM IST
Dancer Death: ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ರಾಕೇಶ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಕಾರಣವೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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