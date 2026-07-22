Dancer Death: ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ರಾಕೇಶ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಕಾರಣವೇನು?

Dancer Death: ಶಿವಮೊಗ್ಗ (Shivamogga) ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀಬಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ (Tiger Dancer) ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ (Dance Master Rakesh) ಎಂಬಾತ ಕೇವಲ 29 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ (Suicide) ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಬಿನಕೆರೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಈ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತ ರಾಕೇಶ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು!
ಹೌದು, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಕೇವಲ 29 ವಯಸ್ಸು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಾಕೇಶ್ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ, ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹುಲಿವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಕಲೆ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಇದೀಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.