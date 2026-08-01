ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ.. ನೋ ಫ್ಲೈ ಝೋನ್‌ ಘೋಷಣೆ! youtubersಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ?

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದ ಅವರು, ಮೋದಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ(PM modi) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ (Mysuru) ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹೃ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಡದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ನೋ ಫ್ಲೈ ಝೋನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವೂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯಾವೂದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ಯಾವೂದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಯಾವೂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ