English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಕೊ*ಲೆ

Bhadravati : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:15 AM IST
  • ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈಭೀಮ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Trending Photos

ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
camera icon6
sushma raj tiger photoshoot
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
goa
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon5
Rajayoga
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಕೊ*ಲೆ

Bhadravati : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈಭೀಮ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿರಣ್ (25) ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ (65) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದೀಶ್ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕ, ಹುಡುಗಿಯ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಯುವಕರು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

shivamoggabhadravatiDouble MurderLove affair disputeKnife attack

Trending News